國民黨下午發布聲明指出，身兼民進黨主席的蔡英文總統未接受國民黨主席江啟臣邀請「萊豬進口議題」電視辯論，是不敢正視民意，逃避爭議性公共政策的公開辯論，凸顯對開放萊豬進口政策的心虛與沒有自信。對照2010年時任民進黨主席蔡英文主動要求與時任總統馬英九辯論ECFA，現今的蔡總統卻逃避對話、不願與人民溝通，根本是昨是今非、雙重標準。

國民黨批評，蔡總統將辯論影射為政治操作或動員群眾，甚至作為黨內競逐工具，是刻意將政策的理性論辯用政治抹黑的話術來轉移焦點，藉此來逃避辯論。蔡總統誤導視聽的說法，根本未將六成七反對萊豬進口的民意放在眼裡。

國民黨指出，2010年，時任民進黨主席蔡英文說，「ECFA確已成為社會討論的重大議題，做為負責任的政黨，朝野兩黨負責人終須進行一場辯論。」國民黨質疑，當時蔡英文提出辯論要求就是以在野黨主席身分，難道只有「蔡主席」可以跟總統辯論，江主席就不能跟總統辯論嗎？

國民黨進一步舉出，2010年，時任民進黨發言人林右昌說，「唯有公開的辯論才能讓台灣社會更加瞭解ECFA實質內容及其中的利害得失。」當時有人主張由行政院長吳敦義與民進黨主席蔡英文辯論，時任民進黨秘書長蘇嘉全說，「行政院長若與黨主席辯論，感覺怪怪的、不太對，且馬英九才是ECFA政策的最終決策者，因此由雙英辯論才適當」。

國民黨強調，回顧2010年與2013年民進黨政治人物的說法，民進黨的雙重標準令人無法苟同！蔡總統換了位置就換了腦袋，從開放瘦肉精肉品進口到拒絕辯論完全展露無遺，蔡總統的雙重標準已經失去國家領導者應有的誠信，相信全國人民都看在眼裡。

(中時 )