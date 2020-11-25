民進黨立委高嘉瑜炒房爭議持續延燒，不過她竟PO出房間內衣物堆積如山的照片，不僅自毀女神形象，也成功轉移眾人焦點，對此律師呂秋遠曬出房間照自曝「我家也很亂」，引起網友熱議。

瘋狂囤物塞成垃圾場 醫驚爆囤積症背後真相

高嘉瑜日前在臉書公開閨房照，只見堆積如山的衣物堆疊在床上，宛如一個小型回收場，另外許久未洗的泛黃枕頭，不僅吸引網友們的目光，也成為討論焦點，這讓支持者紛紛從各地寄枕頭給她，事後高嘉瑜表示除了感謝來自各界朋友關心，讓她能在政治圈中常保初心，但也呼籲所有支持者別再送枕頭，因為家裡「就有賣枕頭」。

對此律師呂秋遠也曬出房間照，只見床上堆滿布偶，接著表示：「我家也很亂，但這是從大學以後就開始蒐集的布偶，實在難以割捨啊！我承認，就是無法斷捨離，也無法整理家裡這個角落（掩面泣）」，但強調絕沒有囤積症，更不忘自嘲：「第一屆曬家裡雜亂大賽開始囉」。

對此網友紛紛曬出房間照，接著留言：「粉絲比您壯觀的一堆，這些來辦義賣應該可以媲美x北百貨」、「從國中開始收的5000本書+漫畫，也算囤物症吧」、「這樣囤廚房玩具是不是也是囤積症」。

(中時新聞網)