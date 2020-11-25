結婚原本是件喜事，一些地方習俗也不過是圖個喜慶，但若是遇到專門阻攔婚車「不給紅包不讓過」的集團，那可就頭疼了！中國山東棗莊滕州市24日就出現了強攔婚車、索要錢財的犯罪集團，而這12名嫌疑人全都落網，被採取刑事強制措施。

（圖／翻攝微博漩渦視頻）

綜合陸媒報導，由於阻攔婚車的情況越來越多，山東棗莊滕州市公安局經過1個月的深入調查並搜集證據，掌握了盤踞在滕州市強攔婚車、索要錢財犯罪集團的多項犯罪事實，並於20日將這12人一網打盡。據了解，這些人會堵在酒店門口，等到婚車一開出來，就上前攔截，「不給紅包不讓過」，新人都對此相當反感，但也相當無奈，通常都會選擇給錢了事。

先前中國十一國慶假期期間，也曾發生過類似案例，信陽潢川縣多個酒店和路口會聚集很多年紀大的老頭老太太，他們看到婚車經過就會上前攔截索要紅包和煙，不給就會堵在車前邊不讓走。婚車司機王明（化名）表示，攔婚車要紅包的事情在當地十分常見，最多一次有30來人攔截一個婚車車隊，還有老人專門看好日子前來攔截婚車。

（圖／翻攝微博漩渦視頻）

攔婚車的習俗源自中國古代結婚習俗中的「攔花轎」，新郎到女方家迎親，回來的路上，人們可以用條椅等攔住去路。新郎、新娘都不得生氣，為了不耽誤結婚吉時順利通行，只有讓攔路者滿意才能通過，而一路上攔路的人越多，就代表新娘的才貌遠近聞名，新郎也就越光彩；但攔婚車的習俗本是圖個喜慶，但現實生活中，卻有不少人利用這種婚俗來斂財，惡意攔擋婚車，強行討要所謂的「喜錢」，不僅破壞喜慶氛圍，還會嚴重影響交通秩序。當地派出所員警也表示，若遇見此狀況，可以報警處理。

(中時新聞網)