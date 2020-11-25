華人影壇巨星林青霞，有「台灣影壇第一美女」之稱，當年19歲的她，演出電影「窗外」出道，從此成為家喻戶曉的明星，更被網友稱讚「這才是百年一遇」的絕世美女。近些年，林青霞開始出書，給自己開啟了一個新身份－作家；她重新開通了微博帳號，經常分享一些年輕時的照片與作品，讓許多粉絲大飽眼福。

今(25日)，林青霞凌晨上傳了三張古裝扮相的照片，並表示這是當初《窗外》的導演宋存壽要她拍的古裝照，為的是要給李翰祥導演看她扮林黛玉的造型；但在李導演的靈機一動下，她女扮男裝改演賈寶玉。當年林青霞僅22歲。

林青霞為《紅樓夢》所拍攝的試裝照 (圖/ 翻攝自林青霞微博)

李翰祥導演靈機一動，要林青霞改演賈寶玉 (圖/ 翻攝自林青霞微博)

此版本的《紅樓夢》，是七○年代末的香港電影《金玉良緣紅樓夢》；在確認林青霞出演賈寶玉後，林黛玉一角則由張艾嘉擔綱演出，上映後更是廣受好評；該部電影裡，更有狄波拉、米雪、惠英紅、胡錦…等一流演員參與演出。

圖/ 翻攝自林青霞微博

除了《紅樓夢》裡的男裝扮相，另一經典角色，就是大家耳熟能詳的東方不敗。一襲紅衣喝酒的畫面更是成了經典；林青霞可男可女的扮相，更讓許多粉絲讚嘆，放眼望去華人影壇，應該只有林青霞才辦得到吧。

(中時新聞網)