關於失智症不少相關的衛教新聞都出現在生活周遭的訊息中，這也引發了A小姐的疑惑與恐懼，因為家中有三位失智症確診患者，雖然自身沒有明顯的失智症症狀，她開始擔心自己會不會也有可能得到失智症？

造成失智症因素多 這些高危險族群要注意

安南醫院神經內科李建欣醫師指出，失智症種類主要可分為：退化型（阿茲海默氏症屬於其中一種）、血管型、混和型與其他原因造成。導致失智症的危險因子，除了家族病史之外，高齡、女性和患有其他疾病，如糖尿病、頭部外傷、唐氏症者，也是失智症發生率較高的危險族群。

出現6大狀況 恐非單純老化是失智

李建欣指出，醫學上失智症的定義為「具有記憶及其他認知功能障礙，且其嚴重程度需足以影響其社會及職業功能」。「認知功能障礙」包含：無法勝任原本熟悉的事物、計畫事情或解決問題有困難、對世間與地點感到混淆、言語表達或書寫有困難、判斷力變差、情緒和個性改變等現象；若出現以上情形，有可能不是單純的一般老化現象。

阿茲海默氏症為最大宗 類澱粉蛋白斑塊是主要病理特徵

類澱粉蛋白斑塊為阿茲海默氏症中最主要病理特徵，而阿茲海默氏症(Alzheimer Disease)為失智症中最大宗。李建欣醫師表示，不論造影結果如何，都可以作為診斷性評估的輔助，以利進一步治療或照護。造影結果陽性，可以建議往阿茲海默氏症藥物治療的方向進行；造影結果陰性，可以初步排除阿茲海默氏症可能性，可能會朝其他種類失智症病因評估。

國外研究指出，藥物治療組與安慰劑對照組經過一年的治療，對照組明顯較治療組認知功能較差，之後兩組都接受治療，但是兩年後原始對照組病人（晚了一年治療）仍無法趕上原始治療組，可見及早確診、儘早治療的重要性。

類澱粉蛋白正子造影技術 及早發現失智初期

類澱粉蛋白正子造影技術能夠在阿茲海默症初期時，輔助醫師確診或排除阿茲海默症，因此病患不再因病情發現太晚受苦，錯失預防病情惡化良機，造成無法挽回遺憾。

李建欣提醒，高危險族群朋友應更多加注意自身及家人身體狀況，如出現初期失智現象要趕快就醫，要在症狀急劇惡化前接受適當治療，除可更有效延緩病情惡化外，病患及家屬更能提早規劃照護計畫，做好更充分準備一同抗戰失智症。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)