為使我國性別平權推動與全球同步，行政院性別平等處今天在台北舉辦「2020性別議題國際趨勢研討會」，政務委員羅秉成表示，今年雖受疫情影響，國際交流活動銳減，但我國政府致力推動性別平等、與全球同步的決心不變，期將我國性別平等推動方針與國際接軌，落實性別人權保障。

性平處表示，研討會邀請美國在台協會（AIT）邵藹帝副組長分享美國致力推動區域女性經濟賦權之經驗；以及歐盟（EU）執委會司法總署錄製影片介紹歐盟推動性別平等之發展與挑戰；並由外交部台灣獎助金學人Adam DEDMAN介紹亞洲地區多元性別（LGBTI）人權運動的新進展，與多位專家聚焦探討聯合國（UN）及亞太經濟合作會議（APEC）等國際組織，近年發展的性別主題與重要倡議。

羅秉成致詞時指出，2020年適逢聯合國頒布永續發展目標（SDGs）5周年，以及「北京宣言暨行動綱領（BPfA）」提出性別主流化的25周年，國際社群熱烈探討如何加速推動全球性別平等與策略轉型，也關注後疫情時代失業、照顧、家暴等性別議題。今年雖受疫情影響，國際交流活動銳減，但我國政府致力推動性別平等與全球同步的決心不變，透過廣泛的政策措施經驗交流，期將我國性別平等推動方針與國際接軌，並扎根融入於各機關之業務，以落實性別人權保障。

性平處也說，研討會上除了介紹國際組織性平新知以外，也特別邀請近年將性別觀點融入業務推動的標竿機關，分享實務推動經驗，包含我國呼應聯合國2030年永續發展目標，提出台灣永續發展目標及推動成果與新北市政府城市實踐的範例。

(中時 )