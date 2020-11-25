一名28歲的女性因為早期家庭陰影，導致她不願面對自己得乳癌的事實，直到左胸附近的硬塊長到12公分大，真的受不了才就醫進行治療。經醫師診斷後發現她的確罹患乳癌且是第四期，事後醫師才知道原來她早在10個月前就已摸到硬塊，只是遲遲不敢面對，背後原因曝光也讓醫師聽了鼻酸。

外科醫師陳榮堅日前在節目《醫師好辣》上分享，自己碰到一名28歲的女性，起初她到診間時說話支支吾吾看起來相當焦慮，甚至想要轉身離席，而經過護理師提醒，醫師才知道她今日是要來做乳房檢查，於是便請她到隔壁房間做好準備，但也拖了5分鐘護理師才安撫好她的情緒。

陳榮堅替病患檢查時讓他直言，自己檢查當下有點傻眼，「左邊乳房有一個12公分腫瘤，而且還在流湯。」最後確診為乳癌第四期，且有擴散的跡象。當下醫師就研判這情況一定是拖了很久才就醫，果然追問之下得知，早在10個月前她就摸到左胸的小硬塊，但因為一些個人因素才會拖到現在才就醫。

最後醫師替她進行電療和化療，後續也進行手術，所幸腫瘤慢慢縮小。等到醫病關係建立後，陳榮堅也詢問病患，「為什麼拖這麼久才來？」才得知她摸到硬塊後不願面對，是因母親及奶奶都罹患乳癌，父親更用母親得乳癌的藉口，拋棄全家，至此成為了她心中一道很深的陰影，所以深怕自己檢查後得到一樣的結果，家庭悲劇又重演。

幸好病患的丈夫一路上都相當支持她，陪在她身邊不離不棄。陳榮堅表示，現今醫療進步，治療乳癌有很多武器，若該病患能早一點面對疾病，即早就醫，或許能在第一期就發現，相信在治療過後乳房外觀也能完好保持。

(中時新聞網)