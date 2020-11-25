美國總統由拜登當選，在野黨質疑民進黨押錯寶，總統兼民進黨主席蔡英文於民進黨中常會前表示，過去與拜登陣營有面對面溝通，台美交流建立在3個良好基礎上，她對國際局勢有信心。

第一、台灣現在的總體經濟體質良好，經濟成長率，穩定維持正成長，而且是亞洲四小龍第一。不論是投資狀況，或是股市表現，整體經濟信心度仍然非常強韌。

第二、在全球疫情仍然嚴峻的此時此刻，台灣以民主機制創造的防疫成功，讓台灣的國際能見度和信用度都大幅提升，國民信心跟國家凝聚力，就是台灣競爭力的關鍵。

第三、支持台灣已經是美國民意主流，也是美國跨黨派的共識，甚至成為國際社會的重要趨勢。要以台灣的國家利益為最大考量，要打開台灣經貿的活路，要重建台灣的國際信任，要爭取更多的國際支持，讓台灣走向國際。

蔡英文指出，台灣要有更寬廣國際經貿空間是全民共識，堅持民主，爭取更多國際支持，也是大多數國人都會選擇的一條路徑；要爭取國際支持，就必須要採取積極態度，解決跟其他國家貿易問題，這是歷任政府都不能夠迴避的課題。

她再次強調，台灣是一個自由市場，美牛美豬的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用，一定會在確保國人健康原則下，參考鄰近發展程度相當、飲食習慣接近的國家作法，這段時間有很多不同意見表達，行政院一定會參考並做最嚴謹處理。

蔡英文也表示，日前台美雙方召開「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署為期5年、可以再延長5年的MOU，成立數個工作小組。這表示台美在經濟議題的合作深化，不會因為美國選舉結果而有所改變。

蔡英文認為，美國總統當選人拜登剛宣布的幾項政府新人事任命，像是國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文，「過去跟我們都有面對面互動的經驗」。布林肯最近也公開表示：「與台灣建立更強健的經濟關係，也有助於美台共享的民主價值，及雙方對區域和平與穩定的共同承諾。」

她認為，這些都可以證明，台美雙方的聯繫管道暢通，和兩大黨也有良好互動，台灣會持續爭取跨黨派支持；共享民主自由價值、維持區域和平穩定、促進經濟繁榮與人民福祉，這些都是台美雙方長期的共同堅持，這些堅持不會因為美國選舉結果而有所改變。

(工商 )