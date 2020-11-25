疫情指揮中心指揮官陳時中25日證實，不但已經付給廠商1,000萬劑疫苗的訂金，同時，也掌握取得1,500萬劑疫苗的數量。

陳時中25日主持指揮中心記者會時針對取得疫苗的進展，他表示，第一會先掌握安全有效疫苗、第二是掌握數量，而他在前幾天說口袋已經有一些疫苗，這部分，也已經在前天付給廠商1,000萬劑疫苗的訂金，這也是台灣首次成功和廠商直購。

目前共有4廠商進行疫苗研發生產，陳時中表示，台灣已經有跟幾家廠商洽談疫苗，賽諾菲疫苗大概要明年第三季才能量產，明年第三季後還有很多疫苗可以選擇。

至於COVAX（武肺疫苗全球購買計畫）部分，若買到台灣總人口10％的量，是否表示台灣共可取得1,500萬劑疫苗？陳時中明確表示：「可以說這數量是我們已經有的量。」

對疫苗的購買，陳時中強調，未來會視如何在既有基礎上進行談判，如何用好的價格購買或更快的方式取得，在數量上，他說，取得的量已經漸漸能符合社會需要，但在取得時間上仍需努力。

陳時中進一步指出，在取得疫苗協議上，台灣看似沒有進展，主要是因為台灣從頭到尾都保密，其他國家是只要有簽約就會做相關的報告，「其實我們取得的疫苗不會比其他國家少，我們不只已經簽約，而且連訂金都付了！」

未來台灣買到疫苗後，如果民眾施打意願不高，是否會強制某些族群施打？陳時中直言，強制某些族群接種很難，但是，會鼓勵、宣導，讓民眾了解疫苗的知識和接種優劣，並且思考相關配套。

(工商 )