法國巴黎人壽25日宣布將投入新台幣二千萬，繼續贊助政治大學商學院CARDIF銀行保險研究發展研究中心下一個十年計畫，雙方將共同推動臺灣金融科技之創新發展、提升銀行保險的服務品質、促進產學合作並培養在地銀行保險與金融專業人才。此贊助計畫為延續法國巴黎人壽自2011年起，與國立政治大學共同合作成立政大商學院CARDIF銀保中心，多年來扎根臺灣、培育人才，不遺餘力投入金融暨銀行保險教育與金融整合研究工作。新的贊助計畫為期十年，將自2021年起至2030年。

法國巴黎保險臺灣區總經理丘舒盈表示，法國巴黎保險在臺營運逾二十年，為投資型保單及房貸壽險的領導品牌，近年來我們不斷提升銀行保險數位服務，積極強化智能金融產品與創新科技，並協助培育在地人才。我們透過贊助政大商學院CARDIF銀保中心，希望能在金融保險的數位轉型、科技創新的路上，一起為更開放、創新、科技化的銀行保險服務而努力，提供以客戶為導向、更多元的商品與更創新的服務，實踐法國巴黎保險企業公民的角色與持續投資臺灣市場的決心。

政治大學商學院院長蔡維奇表示，政大商學院CARDIF銀保中心已成為國內最重要的銀行保險研究單位，持續對銀行保險學術研究、政策建言與教育訓練做出貢獻，此一長期的產學合作計畫，即將邁入第二個十年，也將成為國內產學合作的典範。

2020年是充滿變化與挑戰的一年，儘管臺灣相較於全球其他市場，疫情控制良好，但臺灣銀行保險市場也有幾個重要的變化：1.消費者數位使用率提高，網路投保增加；2.政府機關全面支持保險業發展金融科技；3.銀行保險通路成長受到挑戰；4.風險意識的抬頭，消費者公平待客原則的提升及落實。

根據DataReporter調查，臺灣2020年1月的網路滲透率高達86％；上半年使用行動支付的比例也上升至35.3％，首度超過實體信用∕金融卡的33.9％；政府對金融數位化的態度也是確定的，保險金融數位化將是必然的趨勢。加上受疫情的影響，也增加了民眾使用行動支付、網路銀行等數位金融服務之意願，亦證實數位化已經是未來的趨勢。在普惠金融下消費者意識抬頭，主管機關亦加強公平待客原則的落實，以期保險業者落實企業社會之責任。 法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，透過過去十年來與政大商學院CARDIF銀保中心共同合作之市場調查與研究，幫助我們提前觀察到數位化的趨勢，因此法國巴黎保險已提前佈署，規劃數位轉型，發展數位平台及提升客戶體驗，提供消費者更多元的產品與創新的服務，提升銀行保險服務品質與客戶體驗，讓我們與銀行通路夥伴的關係更緊密。為因應數位金融趨勢，市場已推動一系列金融創新及法規鬆綁的措施，包含金融科技創新園區、監理沙盒、數位沙盒、業務試辦及純網銀等設立；另外，因應IFRS 17的上路，保單重新分類對壽險業者來說也是一大衝擊，在政府的推動之下，這些都將勢必影響現行的商品結構。針對這些挑戰，他們希望能夠透過贊助政大商學院CARDIF銀保中心，瞭解保險公司及銀保通路如何掌握新的消費趨勢、以及如何數位轉型並繼續成長銀行保險通路的業務，以期找到銀行保險發展的契機及機會。

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