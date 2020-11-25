台灣在地的家電品牌一直發光發熱地擴大規模中，已經有85年歷史的聲寶公司，今（25日）公開了台南即將落成的新廠房，更預告明年將陸續把產線移師到南部，而且還在新廠房中的Showroom，發表了全新的創新家電系列，特別是寵物用的空調、獨家從日本引進的ARKDAN輕薄型空氣清淨機、復古型歐風冰箱等。

聲寶總經理許經朝（左）與聲寶董事長陳盛沺於全新的台南新廠房中合照。（石欣蒨攝）

聲寶董事長陳盛沺表示今年已開始漸漸「收復失地」，預計明年可達90億元的營收，期待能再破百億元。（石欣蒨攝）

聲寶今年迎來了85年周年慶，為了延續洗衣機、冰箱等商品達90%以上都是MIT的產能，特別公布了全新台南即將落成的新廠房，而此次率先曝光了第一期占地7900坪的工廠，建築含地的成本就投資了12億元，而第二期將於明年再投資3億元，以建3000坪的倉儲，聲寶董事長陳盛沺表示，未來將會把林口的產線陸續南移，空調、洗衣機將會為首批移廠的家電產線，而冰箱則將為最後的遷移項目，預計以後近70%的產能都會落在南部，同時也因有新的生產線加入，產能及效率也將比現時大約20%，而龜山的舊廠房將轉以打造成創新產業園區，變成企業總部及研發中心，當中20%更將有機會建成為購物中心。

聲寶將於明年1月上市的全新寵物空調床，為業界唯一小型可移動的壓縮機冷氣。（石欣蒨攝）

過去在2012年時達百億營收，可自2017年起卻下滑至70億元，不過自今年起再度回升達80億，陳盛沺就表示品牌早於1987年就已達破百億營收，可後來才漸漸下滑下，透過針對消費者的需求而作出產品的改變、消費者對於商品的品質提升有感，以及價格也不再以競爭為主，改以貼近消費者需求的價格而定價等方面的進步，今年已開始漸漸「收復失地」，預計明年可達90億元的營收，期待能再破百億元，「今年在空調及洗衣機方面也期待可各達5%的市占提升，第4季也預期比去年同期達2位數的業績成長，全年達10%成長。」

聲寶的全新寵物空調床能夠個別使用，成為各人的個人冷氣。（石欣蒨攝）

而為了達到目標業績，今年聲寶也積極推出創新產品，像預計明年1月上市的全新寵物空調床，就是針對近年興旺的寵物市場而發展，透過業界唯一小型可移動的壓縮機冷氣，結合寵物床的使用下，在寵物模式啟動後即可更精準的達到預設製冷溫度，而床的板子不僅可因應寵物大小而訂購，同時也有防水的功能，而該台冷氣也可單獨使用作個人空調，未來也有機會發展成充電式的可移動嬰兒用冷氣，陳盛沺也預告假如市場反應熱烈，未來將再推出其他寵物用商品，預計首波將出貨3000台、一年可達萬台銷量。

聲寶獨家引進了全新日本引進的ARKDAN輕薄型空氣清淨機，主打訴求可去除99.99%新冠狀病毒，預計定價2萬5000元左右，期待明年可在台上市。（石欣蒨攝）

另外因應疫情影響，今也先公布將獨家引進了全新日本引進的ARKDAN輕薄型空氣清淨機，主打訴求可去除99.99%新冠狀病毒，其沒有吸附濾網，但採用了具備強力脫臭、除菌效果的光觸媒技術，但機身卻僅8.3cm的厚度，壁掛或座立都能使用，預計定價2萬5000元左右，期待明年可在台上市。

(中時 )