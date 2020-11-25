義大利高端羽絨衣公司Moncler公佈的第三季度收入優於預期，但由於新冠病毒感染激增，未能提供今年最後一個重要季度的預測；不過，11月23日AstraZeneca與牛津大學宣布，共同研發的疫苗有效性高達90%，為市場上第三支高效性疫苗。街口投信分析，精品消費市場可望隨著疫苗的推出後，渡過產業寒冬。

Moncler表示夏季大部分地區的商店重新開業，使中國和韓國的銷售強勁增長，並自8月以來在美國取得了顯著改善的業績表現，儘管歐洲仍因遊客稀少而疲軟。公司表示在第三季度結束時的業績優於預期，十月份的跡象令人鼓舞，但面臨著充滿挑戰的幾週，而當前的全球經濟和健康狀況不確定仍在。數據表現上，7月至9月收入年降15％，至3.618億歐元，但高於分析師的平均預期為3.407億歐元。

經過董事長兼CEO Ruffini的改頭換面後，Moncler已成為行業中表現最好的奢侈品集團之一。由於購物者在主要市場封鎖期間無法外出，第一季度銷售下降18％，第二季度銷售額下降幅度擴大至50％，而第三季明顯改善。街口投信表示隨著多家疫苗即將上市，未來幾季的精品消費市場將恢復成長契機，而行業領先者，是受惠最大的族群。

(時報資訊)