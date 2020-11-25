藝人艾成、王瞳及張芸京等人固定聚會的「哈利路亞教會」，因而有「明星教會」之稱。近期周刊報導，教會牧師徐國峰欺騙會眾楊小姐買賣緬甸土地，楊小姐哥哥出面指控，教會害罹腎病的妹妹沒錢吃飯、餓死家中，哈利路亞教會25日發出聲明，強調報導有許多不符事實，否認邰正宵為教會會友、也不是所謂明星教會，但王瞳、艾成、張芸京皆是在人生低谷中被陪伴牧養下重新再出發，在本教會聚會的弟兄姊妹。

根據《時報周刊》報導，楊女的哥哥出面投訴，妹妹2013年從倫敦藝術大學碩士畢業，父親同年去世，兄妹倆返台服喪，楊男在要回北京工作前，留下50萬元給妹妹，也會不定期匯一些零用金。沒想到今年8月在北京工作的他，接到妹妹離世消息，透過妹妹親近的教會友人得知，自稱的助理牧師徐國峰，誘使她砸下身上所有積蓄，購買一塊緬甸的土地，後來才發現是騙局，尤其妹妹生前和教友對話「我已經1個多月沒辦法好好吃飯，連可以正常生活的錢都沒有，非常痛苦和絕望。」認定教會將妹妹詐騙精光。

對此，教會發出聲明回應，「楊小姐離開教會已5年，因腎病就醫時，醫師曾提醒她自行出院有可能暴斃家中，但她仍選擇回家，最後她因腎臟疾病在家中過世，本教會深表遺憾，但與媒體指控是因為投資被騙而抑鬱家中，完全與事實不符。」並指出「徐國峰牧師在教會所有的服事，並未向教會支取任何的薪水，這事件純屬個人買賣投資的行為，與本教會無關」。

聲明指出，「媒體只憑聽信少數離開教會之人所言，就指控教會是共犯結構、直銷大會，宣稱有30多人受害，完全與事實不符，有損教會名譽，在此提出嚴正抗議。關於影片中節錄的影片和照片，並未與當事人求證，節錄內容，斷章取義。此外媒體未經教會同意，擅自使用當事人、無關人士肖像及新聞報導連結，已構成肖像權的侵害」。並說到「目前訴訟已經進入法律程序，為避免外界因不實報導而有所誤會，特發此聲明稿，以維護個人和教會的權益」。

(中時 )