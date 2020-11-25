Fitbit 宣布旗下搭載先進感測器和軟體技術的智慧手錶 Fitbit Sense 已正式在台上市。而強化再升級，加入全新健康、健身功能與內建 GPS 與揚聲器控制功能的智慧手錶 Fitbit Versa 3 ，也同步上市，打造健康生活更輕鬆。

Fitbit Sense 提供身心理更全面的壓力管理解決方案

國人壓力指數持續逐年升高，2019 年全球壓力指數台灣排名第二，有高達 96% 受訪者坦言有壓力問題，若長期不加以管理，壓力便會延伸出各種健康疑慮，例如高血壓、心臟病、肥胖、糖尿病，以及焦慮或憂鬱症等心理健康問題。

Fitbit由擁有數十年的心理健康診斷和治療經驗的健康專家團隊打造壓力管理系統，並有來自頂尖醫學研究機構專家參與此專案。Fitbit Sense 的膚電活動感測器 (EDA) 可直接透過手錶測量膚電活動。只要將掌心放置在裝置表面，即可透過皮膚上的汗水層偵測皮膚上微量的電子變化，以協助瞭解身體對壓力源的反應，進而有效管理壓力。用戶可以快速進行 EDA 掃描來觀察反應，或搭配 Fitbit 應用程式的引導式正念練習課程，觀察身體在冥想或放鬆狀態下的反應。每個課程結束後，裝置和 Fitbit App 都會提供 EDA 反應圖表，除了評估長期下來的進步，也能在當下立即掌握情緒壓力的狀況。

Fitbit Sense為全球首款具備壓力管理、相對血氧濃度的智慧手錶。（Fitbit 提供／黃慧雯台北傳真）

Sense 與Versa 3 搭載全新 Fitbit PurePulse 2.0 打造健康新指標

全新的 Fitbit PurePulse 2.0 技術搭配全新多路徑心率感測器和更新的演算法，提供 Fitbit 至今為止最先進的心率技術。此外，還包含其他關鍵身體健康功能，可在裝置上提供個人化的心率通知。適合長時間穿戴的 Fitbit Sense 能偵測心率異常變化並發送通知。影響心率的因素可能包含壓力、體溫等，但心率過速或過緩都可能是潛在心臟病的徵兆，需即時尋求醫療診斷。

Fitbit Versa 3 為用戶提供多元的健康服務

Fitbit Versa 3 增添全新健康、健身和便捷功能。首度搭載 GPS、鍛鍊強度地圖 (藉由 Fitbit App 查看)、全新 PurePulse 2.0 技術，以及活動區間分鐘數功能，可協助用戶追蹤每日步數。還新增加內建揚聲器和麥克風，用手錶就可接通電話、在語音信箱留言和調整通話音量。支援 Fitbit Pay 快速進行安全的支付交易，同時避免接觸公共表面，並取得數千種應用程式和時鐘面板。外形設計和介面相較前一代更柔和、舒適，更適合全天候的佩戴。來自音樂合作夥伴 Deezer、Pandora 和 Spotify 的歌單，可幫助用戶挑選不同鍛鍊強度所適合的音樂。

Fitbit Versa 3首度搭載 GPS、鍛鍊強度地圖，讓維持健身目標比以往更容易。（Fitbit 提供／黃慧雯台北傳真）

Fitbit Sense 以及 Fitbit Versa 3 能夠協助使用者透過全面性的管理壓力狀態和身體健康，改善整體健康狀況。（1）透過Pure Pulse 2.0 全天候心率追踪功能，當用戶的心率產生異常變化，Fitbit Sense 可以檢測並發送個人化通知。(2)Fitbit Sense 是全球首款配備 EDA 感測器的手錶，可測量膚電反應，以幫助使用者了解身體對於壓力源的反應。結合 Fitbit 的正念冥想功能，可測量在冥想或放鬆過程中的身體反應，並記錄該時間內的壓力狀態改善。(3)Fitbit Sense 活動追蹤功能，能夠提供深度運動數據分析，並整合 Fitbit 智慧手錶裝置所有的關鍵運動健康功能，包括內建 GPS、20 種以上運動模式，以及 SmartTrack 自動運動識別，能夠用已紀錄使用者的運動量、卡路里燃燒量等數據。(4)Fitbit Sense 搭載領先業界的深度睡眠追蹤功能，可以協助使用者掌握睡眠品質，從而改善整體身心健康。

Fitbit Sense 與 Fitbit Versa 3 已於指定通路販售，包含：群光電子、Yahoo! 購物中心、Pchome 24H 購物、momo 購物網、全國電子、燦坤、家樂福、法雅客、羅森資訊、Beutii、蔡家國際等。Fitbit Sense 在台售價為NT$ 10,298 元，推出碳黑色/石墨色不鏽鋼及月光白/柔金色不銹鋼材質。Fitbit Versa 3 在台售價為NT$ 7,798 元，推出黑色/黑色鋁製材質、陶粉色/柔和金色鋁製材質，以及午夜藍/柔和金色鋁製材質。Fitbit Versa 3 的配件與裝置分開販售，包括迷彩、深灰色 REPREVE 再生材質編織錶帶，黑/月光白、長青綠/月光白、灰色/薄荷綠、甜瓜/玫瑰色和寶石藍/霧灰色運動錶帶，以及黑色、月光白、午夜藍和陶粉色 infinity 錶帶，售價為 NT$890 元起。

(科技)