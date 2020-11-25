貴人是人生中很重要的一環，若缺少貴人，很多事情就需要單打獨鬥，將會辛苦許多。運勢命理老師艾菲爾提醒，有些物品擺放方法若觸犯禁忌，將會趕走你的貴人，記得提醒身旁的朋友，把不需要的東西好好整理一下。

▍1.辦公桌、書桌上不宜放置破損物品

書桌及辦公桌是招人氣、旺貴人的重要風水，因此不宜擺放與辦公桌無關的雜物，更不要在桌上擺放垃圾桶或是破損的物品，如破碎的杯碗、破損的盆栽、壞掉的裝飾物等，不只擾亂你的整體運勢，還容易阻止貴人運流向自己。

▍2.流年文昌位不宜擺放暗色物品

2020文昌位是「西南方」，2021文昌位是「正東方」，文昌位除了對學生、進修者有影響之外，當簽定合約與處理文件時，催旺文昌位皆能起到正面作用。因此如果在文昌位擺放暗色物品，如黑色、深棕、深灰、深咖啡、深藍，容易使此方位的能量被壓制。如果不能丟棄文昌位上的暗色物品，則可擺放文昌筆、或是綠色植物來緩解，植物任何品種皆可，但不可為帶刺的仙人掌類。

▍3.不宜在大門、房間門的左側擺放雜物

在風水上，居家的大門或套房的門口左側就是貴人方位，且此處帶來的貴人通常是平常較沒聯絡、會讓你意料不到的貴人。若於大門左側亂堆置雜物、或是掛晾衣服的話，則容易阻擋貴人運進來，甚至反而流失貴人。

▍4.座位背後不宜空虛、或背靠走道

座位靠牆等於有靠山，利於事業拓展，聚集人脈，穩固地位；相反若座位與牆壁間有空隙、或是背靠走道，則有小人插足、孤立無援之意。如果無法避免，或因業務繁忙不常在辦公室，可以在自己的椅背上掛一件黃色系的外套，有黃袍加身、驅趕小人的寓意，注意外套要定期換洗喔。

▍5.沙發後面不宜擺放鏡子

沙發背靠牆，象徵有靠山，但有些人為了設計風格，或是增加空間感，會選擇於沙發背後的牆壁掛上鏡子，這樣其實會使靠山變「虛」，沙發背靠的牆擺上虛幻的鏡子，會使靠山及貴人無法進駐，更可能引來表面想幫忙、實際要陷害你的小人。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)