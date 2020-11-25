【政新鮮】蘇貞昌嘆做到流汗嫌到流涎 鄭麗文怒罵：爛攤怎收尾

近來內閣改組消息頻傳引發各界關注，蘇貞昌昨感嘆當行政院長很辛苦，是「做到流汗、嫌到流涎」，對此鄭麗文接受《中時新聞網》訪問表示，萊豬議題、牛肉麵失言以及中天換照案導致行政院風波不斷，認為蔡英文或許趁著這個機會，把所有的這些問題都讓蘇貞昌一個人扛，但如果換了新的閣揆組新的內閣，要怎麼收拾之前留下來的爛攤子會是個大問題。

「中天被關該怎麼挽回？萊豬進口承諾可撤回嗎？能爭取多少新冠肺炎疫苗？RCEP、CPTPP台灣被排除在外，未來沒有任何的旅遊泡泡，還要一年的時間鎖國台灣經濟受得了嗎？」，鄭麗文說，不但之前的爛攤子收不了，還將面臨許許多多嚴峻的考驗，這些都會影響台灣未來三十年的國家競爭力，這些都是蔡英文要負起的責任，不是換閣揆就可以解決的。

民眾穿黑衣、高舉旗幟，參加秋鬥遊行。 (吳家豪攝)

鄭麗文也提到，上週秋鬥有超過5萬人參與，是30年來最大規模，在過去有不同立場的人也都一起走上了街頭，這某個程度也顯示台灣的民主發生了非常嚴重的倒退，不過府院對於人民的怒吼，對於這些訴求似乎都無動於衷，到現在還沒有任何正面、具體的回應，這真的會讓台灣老百姓大悲莫於心死，痛批蔡總統，「難道都不用反省，不用嚴肅的去面對這個警鐘嗎？難道要等到整個台灣的民主都已經敲響喪鐘的時候才後悔就來不及了。」

(中時新聞網)