搶農曆新年餐飲商機，台北天成大飯店推出新春圍爐宴，2021年2月11日起至2月14日（除夕及大年初一至初三），六人宴席10,800元+10％、十人宴席16,800元起+10％，主廚團隊精心獻上多道圍爐珍饈及經典招牌美饌，席間可享3小時果汁無限暢飲，六人宴席以上加贈精選紅酒一瓶，十人宴席以上加贈精選紅酒兩瓶，除夕當晚更提供福氣熱鬧民俗技藝嘉年華會。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，圍爐商機為各家業者兵爭之地，而消費者選擇圍爐方式趨向輕鬆便利，除了選擇飯店外帶年菜外，更傾向至飯店餐廳內圍爐，不少消費者在7.8個月前就開始詢問菜色，預定時間也越來越提前，為顧及北部過年客群不少以小家庭且喜愛飲食精緻化，推出六人宴席，為小家庭過年最佳選擇，以好康優惠價格來滿足饕客需求，為增添用餐樂趣，除夕當晚更有熱鬧民俗嘉年華，財神送禮、捏麵人、書法…等多種年節活動，使闔家來場難忘的圍爐饗宴，預估可望帶1成業績。

位居五鐵共構且擁有絕佳地理優勢的台北天成大飯店春節圍爐饗宴，2021/2/11除夕當日「鴻運呈祥吉祥宴」六人宴席10,800元+10％、十人宴席16,800元+10％、包廂十人宴席19,800元+10％，大年初一2021/2/12~初三2021/2/14，春節圍爐饗宴十人宴席12,000元+10％。豐美菜色包括「龍蝦大拼盤」以沙拉龍蝦、燒鴨、海蜇、油雞及鳳尾魚繽紛開胃揭開華麗序曲。「佛跳牆翅盅」選用魚皮、魚肚、排骨、嫩雞、芋頭、香菇等多種食材燉製而成，品嘗的到彈牙食材與精燉上湯所融合成的奢華滋味；「避風塘大蝦」鮮活大蝦酥炸後伴入特製蒜酥、豆豉、辣椒末等食材，以大火快炒，外酥內嫩，濃郁滋味。

「花膠燴美參」是以營養價值甚高的花膠與烏參及蹄筋一同燴煮，軟嫩微Q，風味餘繞不已；「滬式秘製排」特選豬肋排以醬料醃製1天，經過烤製，再淋上滬式醬汁，入味軟嫩，鹹香不膩。「荷香抱珍珠」開陽、肉絲融入長糯米，搭配荷葉一同入蒸籠，演繹出軟糯Q彈的油飯，一上桌油飯飄散著荷葉香，讓人食指大動；「干貝菌菇燴芥菜」將干貝、菌菇及芥菜融入高湯中，以小火煨煮半小時，原始的鮮美甘甜使人著迷；「蟲草菌菇燉雞湯」以優質蟲草與菌菇，搭配小土雞慢火燉煮2小時，滋味醇厚濃郁；另有「蔥香石斑魚」、「奶黃流沙包」、「蜜汁叉燒酥」、及「四季鮮水果」，如此多樣化的菜色，道道為饕客打造豐美飽足圍爐盛宴。

台北天成大飯店-除夕圍爐「鴻運呈祥吉祥宴」活動日期：2021/02/11（除夕）六人宴席每桌10,800元+10％，內容有：龍蝦大拼盤、佛跳牆翅盅、避風塘大蝦、花膠燴美參滬式秘製排、荷香抱珍珠、干貝菌菇燴芥菜、蔥香石斑魚蟲草菌菇燉雞湯、奶皇流沙包、蜜汁叉燒酥、四季鮮果盤。

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