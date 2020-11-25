外貿協會25日上線馬來西亞台灣形象展，貿協董事長黃志芳指出，此次邀來200家台灣廠商線上參與、線上洽談會場次逾1,000場，且因應馬來西亞工業4.0需求，台灣資通訊解決方案擁有極大合作優勢，有望衝破5000萬美元商機，創造線上形象展商機規模最高紀錄。

此次參展廠商包含高雄市經發局、嘉義市工商發展投策會及、金屬中心及台灣蘭花產銷發展協會等皆為首次參與，開幕式台北與吉隆坡連線進行，除了貿易局副局長李冠志與馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍出席台北現場外，駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處洪慧珠代表、馬來西亞對外貿易發展機構（MATRADE）市場部總監凱魯安華（Khairul Annur）及馬來西亞中小企業公會全國總會長拿督江華強等皆應邀出席並連線致詞。

黃志芳表示，臺馬雙方關係非常密切，不論經貿、學術、藝文及醫療等交流都相當友好，且互助互利。繼日前線上越南、印尼以及泰國臺灣形象展之後，線上馬來西亞臺灣形象展參展家數達200家，為本年規模最大的線上展覽，同時將近300家馬來西亞買主預約雲端洽談，並成功邀請到馬來西亞最大直銷商Cosway、汽車零配件研發大廠APM Engineering&Research及產品覆蓋整個馬來西亞的Shiny Marketing Group等共同參與，安排洽談場次已超過1,000場，他相信此次可媒合商機超過5000萬美元。

展覽有七大產業主題，規劃13個主題館，包含臺灣食品、時尚生活、尖端醫療、資通訊及智慧應用、工業4.0、臺灣觀光及清真區等，其中工業4.0是最大重點，主要是馬國政府在策略上需求，此外，水五金協會及金屬中心組成的彰化水五金專館，因應「零接觸」商機需求，防疫水五金製品特別受到矚目，防疫型（水皂）二合一感應龍頭、AIoT智聯網水五金產品等吸引各國大廠前來下單，包含和成、電光、凱薩、成霖、勝泰等均參展。

(工商 )