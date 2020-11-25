2020年9-10月統一發票中獎號碼。

今年9、10月統一發票中獎號碼今日開出，千萬特別獎號為42024723，可獲獎金1000萬元。其中千萬特別獎開在全聯的中和景平門市，民眾僅花56元買了吐司與火龍果就中千萬大獎。

全聯福利中心本期統一發票共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中千萬特別獎開出的幸運門市為中和景平，消費者花費56元購買Read Bread鮮奶吐司與台灣火龍果，即中了1000萬特別獎。而兩百萬特獎開出門市為永和中正，消費者花費133元購買日式咖哩沙拉胸、淡水魚丸等商品，就被幸運神眷顧。

全聯表示，今年 9、10月總共開出超過38萬個獎項，提醒這段期間有到全聯消費的民眾記得兌獎以及打開雲端發票，千萬特別獎與兩百萬特獎得主可能就是你！

中獎者12月6日起可至4大超商、全聯、美廉社及其他指定金融機構領獎，期限至明日年3月5日止。

7、8月千萬獎中獎人數仍有6名幸運兒尚未兌領，200萬元特獎有11張未領，財政部賦稅署提醒民眾留意手中發票，兌獎期限至明年1月5日為止，若使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，也可透過財政部統一發票兌獎APP兌獎。

(中時新聞網)