台中市府經發局主祕倪世齡號召在地業者，踴躍加入合作店家行列。（盧金足攝）

台中市府12月9日至明年2月6日舉辦首屆「2020台中女麗購」，經發局25日辦理合作店家招募說明會，招攬在地優質合作店家，並詳細說明活動內容。兩場說明會共吸引200家以上台中知名店家業者及公協會代表與會，更有企業於會後立即贊助活動抽獎品，顯示業者看好台中女麗購商機無限。

為使消費者可享更多優惠，經發局盼藉活動說明會招募更多合作店家。今日招募說明會中，除向與會者說明產業商機及精心為活動行銷祭出的各項刺激消費方案，為符合後疫情時代多元化的消費型態，更媒合東森網路購物平台業者推動線上購物合作，讓有興趣轉型或推展線上模式的店家，可藉由此檔活動更快速導入電商體系。

今日說明會有多家企業看好此波活動將強力帶動在地產業與導客效益，於會後馬上贊助活動抽獎品，其中包含大型連鎖賣場百元禮券、知名連鎖餐廳和風創作料理兌換券等，未來這些合作店家所提供的優惠券或禮品，都將彙整後在活動APP上提供民眾線上抽獎，活動期間獎項眾多，所有會員都有機會不定期獲得「小確幸」獎項。

經發局表示，今年7、8月第二屆台中購物節創造超過90億元的經濟產值，獲得店家及民眾的肯定，市府盼與市內各店家合作，推出女性主題產業行銷活動「2020台中女麗購」，更結合美容美體、運動休閒、旅宿餐飲及百貨零售店家，搶攻耶誕節、跨年慶及農曆新年三大節慶商機。

「2020台中女麗購」活動期間為12月9日起至明年2月6日止，為期60天的活動期間將延用今年「台中購物節APP」，舉辦線上天天抽、周周抽、雙周抽、月月抽大獎，最大獎「壓軸抽」黃金50兩。

消費民眾從手機APP登錄消費發票，每累計500元即可獲一次抽獎機會；使用收據的店家只要加入合作行列，也可使用QR碼參加活動。

(中時 )