屋齡將近90年、高雄市歷史建築的「永安黃家古厝」屋況每況愈下，今年漏水狀況更嚴重，民進黨立委邱志偉向文化部爭取，文化部文資局已經核定340萬經費，將進行評估調查作業及緊急搶修，並預先做緊急防護。

黃家後代、永安區漁會總幹事黃鶯指出，今年開始黃家古厝的漏水狀況變嚴重，由於古厝廳堂中還保存著國寶廟畫大師潘春源、潘麗水父子的繪畫真跡，是重要的文化資產，在永安高濕度、高鹽份的環境下，要妥善保存需要花費更多心力，因此，希望文資局、文化局可以儘速協助搶修。

今年8月份，邱志偉邀請文資局、高雄市政府文化局等單位到現場會勘。文資局日前核定經費，包括調查研究及修復再利用計畫，核定經費140萬元，文資局補助7成共98萬元。緊急防護計畫核定200萬元，文資局補助6成共120萬元。

高雄市政府文化局指出，已經收到文資局公文，文化局也將儘速編列預算支應，預計調查研究需要費時約1年，而緊急防護的部分將會與專家討論，以能防止漏水、最少干擾的防護方式進行，讓古厝在調查及未來修復階段，可以盡量維持現狀。

邱志偉表示，永安的黃家古厝見證黃家人在永安區胼手胝足、篳路藍縷的奮鬥過程，黃家在永安區開枝散葉，古厝是最重要的根，古厝從建材選擇、興建工法講究，廳堂中的國寶大師畫作以及楷書、隸書、草書及行書書寫的四幅家訓，都是難能可貴的文化資產，搶救文化資產要與時間賽跑，越快進行修復，可以有更好的效果及更少的成本支出，因此請文化局盡快展開相關作業。

(中時 )