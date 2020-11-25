針對枋寮地區執行光電開發工程，9月發現疑似日治時期「石頭營」軍事遺跡，屏東縣政府25日表示，發現碉堡地點至今仍維持現狀，文化資產保護所已邀集專家進行文資審議現勘，以釐清碉堡文資價值。縣府強調會站在保護文資及確保業者權益立場、創造雙贏。

屏縣府發言人鄞鳳蘭表示，今年9月廠商於施工便道發現軍事遺跡，接獲通報後隨即邀集相關單位前往會勘，且停工並維持現狀至今。目前據報鄰近鄉鎮共有64個二戰遺構，至於綠能開發案場的103公頃區內，有17個二戰遺址，文資所均已掌握點位，並經比對業者開發計畫，預定裝設太陽能板地點，並未與這17個點位重疊。

屏縣府文資所主任林洋助表示，有關文資部分，縣府依文資保存法規定，已於23日邀集文資委員、專家學者及提報人、土地所有權人等利害關係人進行文資審議，已完成現勘5處點位，但該區域幅員遼闊，且提報人提具64處點位之多，為掌握時程將以分區審查方式，優先辦理鄰近基地範圍點位審查評估，釐清本案場碉堡的文資價值，以及是否列冊。

林洋助指出，縣府將用最快速度確認17個點位是否具文資身分，一經確認，將依文資法規定，要求業者裝設太陽能板時，對於少部分較接近二戰設施的地點，需修正位置、拉開距離，施作過程將全程派員嚴格監督，完工後也會全面檢查確認。

(中時 )