超期待！《復仇者聯盟》幕後、幕前班底再聚首！由蜘蛛人湯姆霍蘭德主演、羅素兄弟執導的全新電影《Cherry》，將於 2021 年 3 月 12 日 Apple TV+ 全球上推出。

《Vanity Fair》報導，由湯姆霍蘭德 （Tom Holland）主演、羅素兄弟（Anthony＆Joe Russo）自《復仇者聯盟：終局之戰》後首部執導的劇情長片《Cherry》，將於 3 月 12 日 起在 Apple TV+ 推出。電影劇本根據真人真事改編的同名小說創作，講述一名來自克里夫蘭的少年失學兼失戀，人生失焦下輾轉加入美軍，踏足伊拉克戰場充當軍醫兵，過程如歷劫生死、看盡人間荒謬；回國後更因可怕的創傷後遺症而付上代價，因為染上毒癮而需索大量金錢，他竟開始四處搶劫銀行，展開一段亡命之途。片名「Cherry」原為美軍俚語，意指剛完成訓練後首次上陣的新兵，也是湯姆霍蘭德的角色名字。

湯姆霍蘭德與羅素兄弟曾於《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》和《復仇者聯盟：終局之戰》中合作，然而新片《Cherry》的片型、題材以及信息均與漫威英雄電影宇宙迴異；電影從一個落難年輕人的視點看生命、愛情、存在意義，並涉及毒品、戰爭等題材，將呈現一個與「蜘蛛人」非常不一樣的湯姆霍蘭德。而兩位導演對於湯姆的表現亦感到刮目相看，安東尼羅素表示：「6 年前第一次與湯姆見面時，就覺得他有種毫不造作的氣場吸引著我們。這次這個角色，正是需要他那份與生俱來的魅力，才能讓觀眾放心投入到故事中最黑暗的情節。而湯姆對角色的認真程度也讓我們感到驚訝，並不是每個演員都能像他一樣，為角色的每個面貌－哪怕是最黑暗的一面－賦予生命。」

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(科技)