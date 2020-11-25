威盛(2388)小金雞威鋒(6756)即將於12月下旬上市，目前威鋒已居於高速傳輸晶片發展的重要位置，董事長陳文琦表示，威鋒走了很長一段路，有好的基礎，具有TYPE C重要技術，USB 4.0出來也將持續領先。

威鋒成立於2008年，目前實收資本額為6億元，大股東威盛持股66.8%，為全球獨特兼具完整USB高速傳輸、USBType-C及USBPD相關技術布局的控制品片領導廠商，產品終端主要應用於個人電腦、筆電、平板、手機、遊戲機等領，威鋒競拍作業即將在12月上旬展開、預計12月下旬掛牌上市。

董事長陳文琦表示，威鋒走了很長一段路，在基礎下持續有好成績，TYPE C是重要技術，USB 4.0出來也持續領先。

根據研究機構IndustyARC報告顯示，伴隨市場對於高速傳輸需求漸長與USB3.0在PC及手機市場的廣泛採用，整體USB3.0市場規模在2025年將可達到美金67億元。2019年USB Promoter Goup首次頒布了USB4的使用規範，可達到前40Gbps高傳輸速率，不僅能輸更多種類資料、更高解析度影像，也能更智慧化的進行電源管理及分配總頻寬，英特爾也在今年推出可支援USB4的處理器平台，近期Apple推出的M1 SOC也支援USB4，預期明年起各大廠商將陸續推出可支援USB4規格的電子產品，預計威鋒將從中受惠。

根據IHS報告預估，截至2020年底，將有半數以上智慧型手機搭載Type-C接口，運算與通訊產品在2022年前也將有半數以上搭載至少一個USB-C接口，預期到2024年，整體Type-C接口出貨量將達30%以上的年複合成長率。

受惠終端應用市場需求增加，威鋒2019、2020年前三季營收分別為15.86億元、14.22億元，年成長率達2~3成，稅後淨利更大幅跳增，2020年前三季稅後淨利為2.35億元，已接近2019年全年表現，每股稅後純益分別為4.05元、3.91元。預期在USB Type-C持續增長與5G及IoT等新應用帶動的需求，以及USB4規格已完成制定，終端產品採用在即，威鋒已居於高速傳輸晶片發展的重要位置。

(時報資訊)