IC設計再添新兵，威鋒電子(6756)即將在12月下旬上市掛牌，談到2021年展望，就產業面來說正向樂觀，但威鋒點出半導體上游產能吃緊為最大問題，台積電對於威鋒相當支持，目前也沒有因產能吃緊就漲價，另外，針對USB4進度，預計會在明年下半年量產，但等到廠商正式上線應用，明顯的出量可能要到2022年。

威鋒被譽為威盛小金雞，威盛持股66.3%，市場也很關心雙方的關係，副總陳鴻文表示，目前和威盛在產品上並沒有直接相關，雙方走不一樣的路。

針對USB4進度方面，陳鴻文表示，威鋒目前在驗證階段，預計明年下半年可以量產，會先從在Device開始，但因為還需要廠商驗證等過程，預計正式出貨會落在明年第四季，要看到明顯的量可能要到2022年。

面對晶圓產能吃緊，陳鴻文表示，「真的非常吃緊」，不論是台積電(2330)、聯電(2303)或是大陸的供應商等都是如此，相信到明年都很會緊繃，當然，也很感謝台積電也一直都很力挺，也不會因為產能問題突然加價，對威鋒相當支持，另外，不僅是晶圓，包括封測產品也非常吃緊，威鋒目前合作廠商包括日月光、矽品等，但對於是否有漲價問題，則不予置評。

威鋒2019年毛利率出上高鋒，全年毛利率達52%，惟今年前三季落在49%，陳鴻文表示，主要是匯率和產品組合問題，威鋒對台積電下單以美元為主，公司也會採取自然避險。

至於明年的成長動能，陳鴻文表示，首先，當然就是台積電的支援，是第一個必須解決問題，現在看到大部分都可以得到支援，預估未來幾年Type C複合成長率高達25~30%，威鋒目前看到的成長率也差不多。

(時報資訊)