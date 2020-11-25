美股隔夜連二升，道瓊飆破3萬點歷史關卡，恆指開盤高開0.87%，一度升破1%，午後開始震盪收窄升幅。

周三香港恆生指數收漲81.55點或+0.31%，為26669.75點。國企股(H股)跌54.75點或-0.52%，為10557.83點。今日成交總金額為1493億港元。

醫療保健股跌3.65%，為表現次差板塊。醫藥股集體下跌，愛康醫療跌15%，康基醫療跌10%，平安好醫生跌7%。

港交所跌2.3%。香港特首最新施政報告，將在港上市生物科技公司、內地科創版股票列入互聯互通選股範圍，即港股通範圍，但未如預期列入第二上市公司，例如中概科技股。

科技指數跌2.29%。主要大型科技股下挫，騰訊跌1.88%，阿里跌1.11%，京東跌1.4%，網易跌1.3%。

小米跌3.68%，為連二日跌，報26.15港元。小米周二收市後公布業績報告，第三季獲利年增18.9%，營收年增34.5%，手機出貨量年增45%。

(時報資訊)