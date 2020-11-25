中華電信董事長謝繼茂25日表示，2021年5G網路建設加速加量，因此明年5G資本支出將超過100億元，公司整體資本支出也會比今年高。

目前中華電信5G基站已超過4,200座，全台五大電信已超過1萬座。

5G用戶數部份，中華電5G用戶年底30萬用戶目標已提前達陣，謝繼茂樂觀喊年底上看50萬，原訂明年6月底前達到100萬的5G用戶目標將提前達陣。

(工商 )