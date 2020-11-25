中華電衝刺5G 謝繼茂：2021年5G資本支出逾百億元 16:502020/11/25 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信董事長謝繼茂25日表示，2021年5G網路建設加速加量，因此明年5G資本支出將超過100億元，公司整體資本支出也會比今年高。 目前中華電信5G基站已超過4,200座，全台五大電信已超過1萬座。 5G用戶數部份，中華電5G用戶年底30萬用戶目標已提前達陣，謝繼茂樂觀喊年底上看50萬，原訂明年6月底前達到100萬的5G用戶目標將提前達陣。 (工商 ) #中華電 #全台 #謝繼茂 #資本支出 #提前達陣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦人壽看好股市 抱著逾550億元銀彈等進場 15:032020/11/25 財經 美次卿：台灣為5G淨網好夥伴 經濟合作將持續 11:132020/11/25 國際 發展5G在地應用 沈榮津：推動三大策略 15:192020/11/25 財經 超車大立光 聯電市值第10大 04:102020/11/25 財經要聞 台灣權王－搭5G順風車 中磊啟碁權證旺 04:102020/11/25 證券．權證 龍巖3.16億元買微軟 04:102020/11/25 產業．科技 川普啟動交接… 拜登概念股 太陽能族群歡漲 04:102020/11/25 證券．權證 CCL漲聲起 台光電、聯茂吃香 04:102020/11/25 證券．權證 八貫蜜月強強滾 6檔新兵很吸睛 04:102020/11/25 證券．權證 《電子零件》航太及新能源等布局收割 康舒明年業績拚勝今年 17:392020/11/25 財經 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 去全聯僅花56元買吐司、火龍果 幸運兒喜獲發票千萬大獎 - 財經 川普走人前再對89家陸企下重手 外國航太巨頭好頭痛 - 財經 高雄萬豪年底開業 房價戰開打 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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