台灣產業界奧斯卡獎第29屆台灣精品獎頒獎典禮25日下午於台北南港展覽館盛大舉行，總計有252家企業獲得台灣精品獎肯定，500餘位企業代表出席。其中30家金銀質獎品牌不乏今年因疫情「零接觸」經濟受益者，包括目前在百貨通路大賣的喬山的健身魔鏡、晉弘科技的眼前房攝影機、凌群電腦的Ayuda機器人、興采實業的仿皮咖啡外套等，不僅受「疫」良多業績倍數增，且獲台灣精品獎無疑錦上添花！

經濟部長王美花頒發最高榮譽台灣精品金質獎及銀質獎予30家企業，並指出本屆中小企業獲獎比例也是歷來最高接近6成，可見我國中小企業的創新研發實力。

貿協董事長黃志芳表示，科技是商貿戰疫的疫苗，今年這一波疫情加速全球數位化，企業唯有掌握新科技與大量使用數位工具，才能有效沿續商務活動，免疫於新冠疫情的衝擊。除了中小企業獲獎無數已達近六成，大型產業像是華碩等亦努力直追，今年有別以往居家防疫產品趨勢相對明顯增加，這跟全世界因疫情衝擊相關，而台灣產業在機械業、資通訊業、居家生活與五金類一向都是強項，也都反應在台灣精品獲獎上。

(工商 )