漢神巨蛋購物廣場13週年慶於11/10(二) 圓滿落幕，其中眾所矚目的「奇幻的華麗探險總抽獎」特獎－市價96.9萬元Ford KUGA EcoBoost180時尚型汽車順利抽出，幸運得主是34歲從事鋼鐵業的忠實顧客黃先生，25日舉行頒獎典禮。

漢神巨蛋表示，幸運得主黃先生，每週均會至漢神巨蛋逛街、購物。且這次黃先生趁著週年慶期間購買琉璃藝術品，沒想到因此抽中特獎汽車，讓黃先生直呼這些作品真有“靈性”，帶來如此大的好運氣，連自己都覺得不可思議。

漢神巨蛋購物廣場此次於10/15(四)~11/10(二)舉辦的「奇幻的華麗探險總抽獎」，活動期間當日持同一卡號漢神超集卡，於全館消費累積集點滿2,000元，即可兌換1次抽獎機會，就有機會獲得售價96.9萬元Ford KUGA EcoBoost180時尚型汽車、知名飯店住宿券等豐富獎項，為期27天的活動，共產生近108萬組摸彩號碼，能夠抽中任何一個獎項都是百萬分之一的機率，而能抽中汽車特獎，更是羨煞眾人的好運氣。

在今天的贈獎儀式中，汽車大獎得主黃先生親自出席，在接過特獎汽車的鑰匙時，興奮的表示：「以前參加過許多抽獎活動，曾中過許多小獎，但從未中過如此大的獎項，可能是因為一直以來持續捐款給社福機構所累積的福氣，也鼓勵大家一同參與社會公益活動，付出的愛心終究會回到自己身上。」當接受採訪時問起會如何利用這台汽車，黃先生也大方的表示這台車計劃送給即將成年的妹妹作為她的生日驚喜，將這份得來不易的好運與最重要的家人分享。

(工商 )