每到炎熱夏季，教室裝不裝冷氣的議題就會反覆被拿來檯面上討論，屏東縣長潘孟安25日在議會殿堂接受質詢時首次鬆口，目前正盤點縣內學校電力設備，預計明年底全面完工，同時分區裝設冷氣，最慢後年寒假後便能裝設完畢。

屏東夏季動輒34度以上高溫，一班2、30名學生坐在教室裡汗如雨下，此景常被民意代表質疑，根本無法集中精神，這真的是我們要的學習環境嗎？

潘孟安坦言，其實冷氣裝設的問題不大，以全縣國中小205所學校試算，經費是縣款足以支應，不過評估各校的電力設施才是關鍵；他以部分鄉鎮透過自有財源裝設學校冷氣為例，發現除了冷氣全開的狀態下就會有跳電情況產生，且基礎設施未改善的前提下，電費也高得嚇人，「裝了反而不敢開」。

因此，縣府已啟動電力設備設施現況盤點，但卻發現，由於全縣幅員遼闊，若以單一學校發包，山區及偏鄉恐會面臨無人願意承作的窘境，所以全採區域集中發包，初估改善經費約15億元，預計明年就能全縣完工。

至於冷氣裝設經費約3.9億元，將採取分區發包方式，最慢2022年寒假過後就能全縣裝設完畢。在此之前，屏縣府已同步針對縣內379所學校專科教室裝設冷氣，到明年底前，會有2000台以上冷氣陸續到位。

但有學校校長透露，冷氣裝設與否確實會陷入兩難，但既然決定裝了，接續而來的電費及供電來源都必須精算，已經不是單純選擇題，而是需絞盡腦汁才能解答的申論題。

(中時 )