本季挑戰UBA大專籃球聯賽公開男一級3連霸的健行科技大學，預賽第一階段因為傷兵、戰力整合走的有點辛苦，今天86比59擊敗北市大學後拿下第3勝，教頭劉孟竹對於球隊現況不在最佳，坦言說3連霸還不夠資格，必須先撐過第一階段預賽、搶下八強席次，再去談連霸這件事。

健行科技大學今年暑假多位好手參加世大運、中華白集訓，後衛高錦瑋也膝蓋受傷，讓大三控衛谷毛唯嘉這階段賽事必須長時間留在場上掌控節奏，他坦言第一階段預賽第2場打滿40分鐘後就已經相當疲累，第3場預賽還沒開打就已有疲憊感，不過仍打起精神努力幫助球隊，「球員都是希望可以上場的，也很高興自己發揮空間大，對上很多人都有傷，（謝）亞軒也有受傷，希望主要傷兵（高）錦瑋、（高）承恩及外籍生安科爾（Simon Akol Deu）都能快點歸隊。」

谷毛唯嘉目前5場賽事平均出賽時間34.6分鐘，其中一戰對政治大學因為抽筋加上分差大打不到30分鐘（27分鐘），另外有兩場打滿40分鐘，今天對北市大學也打了36分鐘，賣力攻下全隊最高21分，兩分球投籃命中率百分百（7投全中），並有5助攻、4抄截，賽後坦言：「累到後面就算看到有切入機會，可惜都沒力，這次預賽可以說是我過得最漫長的一次預賽。」

劉孟竹補充，球隊目前狀況確實不在掌控範圍，戰力整合和傷兵問題還要更加努力克服，「現在打出來的內容，要講3連霸還太早，還不夠資格去談連霸這件事，先以撐過第一階段預賽、拚進八強為首要目標。」

(中時 )