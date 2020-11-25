和美嘉犁派出所傳出地主已遞出申請書，將要回土地，和美鎮公所及和美鎮代表會和管區內民眾，25日群聚派出所，聲援要保留，並遞交陳情書。（吳敏菁攝）

和美嘉犁派出所傳出地主已遞出申請書，將要回土地，和美鎮公所及和美鎮代表會和管區內民眾，25日群聚派出所，聲援要保留，並遞交陳情書。（吳敏菁攝）

和美嘉犁派出所傳出地主已遞出申請書，將要回土地，和美鎮公所及和美鎮代表會和管區內民眾，25日群聚派出所，聲援要保留，並遞交陳情書。（吳敏菁攝）

和美嘉犁派出所傳出地主已遞出申請書，將要回土地，和美鎮公所及和美鎮代表會和管區內民眾，25日群聚派出所，聲援要保留，並遞交陳情書，和美警分局澄清沒有要裁撤，是否另覓其他公有地，還是採原地購建，彰化縣警察局仍在研議中。

嘉犁派出所租用民地由來已有，早在1982年就因占用土地問題，地主提出訴訟，當時判決基於歷史沿革，優先租用派出所使用，但幾十年過去，地土有意賣掉土地，今年再度向派出所遞出申請。

近日居民聽聞員警進行財產清點，更傳聞租期只到年底，傳出要裁撤，擔憂一旦發生案件、事故，要到哪裡報案都不清楚，群聚派出所，要求警方「交代清楚」。

和美鎮長阮厚爵說，嘉犁派出所轄區涵蓋鐵山里、還社里、嘉犁里、柑竹里和詔安里，共1萬3000多里民，位在彰美路交通要道，未來是拆遷還地，或是搬遷、併入其他派出所，地方都不知情，希望警方能正視民眾的需要。

鐵山社區發展協會理事長曾薇娟指出，嘉犁派出所就位在5里的正中央，守護萬人平安，地方不希望遷移。

代表周君綾指出，原地主已將土地賣給新地主，將近400多坪，位於交通要地，又屬建地，炙手可熱，傳出租約今年12月到期，時間迫近，地方卻一無所知，當然要表達關心。

和美分局長金秋華表示，警局近期通知，地主想要回土地，目前只是清點檔案、財產，並非要裁撤，近期內會召集相關人士討論下一步。

彰化縣警局後勤科表示，嘉犁派出所所在屬私有地，一直在尋覓適合土地搬遷，土地是否已經易手並不清楚，明年度租金已編列，是否向地主購地改建和搬遷時程等，都還在研議中。

(中時 )