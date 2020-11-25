公平會今天通過，傑昌公司銷售新竹市東區「閱閱昌傑」建案時，於591房屋交易網站刊載的「A戶 3、5F傢俱配置參考圖」及「B戶 3、5F傢俱配置參考圖」將3樓及5樓劃有虛線陽台空間規劃為室內住宅空間使用，足以影響交易決定商品內容及用途為虛偽不實及引人錯誤表示，依公平交易法處50萬元罰鍰。

公平會表示，傑昌公司於591房屋交易網站刊載之「A戶 3、5F傢俱配置參考圖」及「B戶 3、5F傢俱配置參考圖」將3樓及5樓劃有虛線陽台空間規劃為室內住宅空間使用，整體廣告內容予人印象為購買者得依廣告所呈現，將原陽台空間規劃為臥室等室內空間並合法使用，而據此認知做成交易決定。

但據新竹市政府意見指出，該虛線空間之用途於竣工圖上為陽台使用，如將陽台外推做為室內空間使用已涉及違章建築情事，若經查屬確實時，將依違章建築處理辦法規定程序查報列管處理。公平會因而針對該建案廣告內容不實處以50萬元罰鍰。

(中時 )