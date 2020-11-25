健行科技大學財務金融系舉辦2020全國高中職投資競賽，廣邀全國各高中職生參與，吸引全台108所高中職學校、2270名學生熱情報名，而第一名也獲得1萬元獎金。

這次比賽報名學生來自全台各學校，其中又以彰化高商、松山家商、育達家商和虎尾農工四所學校約佔全體人數超過3成。參賽的科系以商科學生居多約佔全體人數80％，顯示投資競賽活動對商科學生有絕對的吸引力。

來自水里商工電機科曾英哲勇奪第一名，他說，參賽不僅是要獲得獎金，對於人生態度和投資觀念有極大影響。期許健行科大虛擬投資競賽可以進一步被推廣。

健行科大財金系主任吳佩珊表示，財金系向來就非常重視金融人才的培育，除了設有「投資理財」組之外，更設有「股票分析」契合式學分學程，積極鼓勵同學在大四時到證券機構實習，若表現優異，畢業後更能直接被錄用為正式員工，達成畢業即就業無縫接軌的目標。

(中時 )