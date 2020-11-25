新北青年人口數全國最多，卻沒有專責青年局，新北市議會25日審查預算，多名議員要求市府成立青年局，否則將刪除研考會青年事務委員會455萬元中的235萬元預算；研考會主委林豐裕允諾明年成立行動辦公室加強青年事務，也會參考各縣市與中央做法決定是否成立專責單位，明年6月前會向議會報告。

新北市議員張志豪指出，新北青年事務委員會相關作業費往年編列220萬元，但明年度預算為455萬元，預算比去年多就要明確成立青年局。

張志豪指出，新北市目前有28個局處，以地制法規定可以擴編到32個局處，高雄市長陳其邁的青年局年度預算加基金共有4億多元，桃園市長鄭文燦市長的青年局預算也有一億多，單一窗口、單一機構，才能協助青創就業，直接協助相關社團。

張志豪說，要求市府盤整各局處有關青年事務的預算資源項目，包括青創及就業貸款，另外還有人事員額調整、青創基金與有關青年發展的計畫項目。

研考會主委林豐裕說，新北18歲到40歲有130萬人，目前有16局處有青年事務業務，預計明年成立行動辦公室加強青年事務，也會參考各縣市與中央做法決定是否成立專責單位。

(中時 )