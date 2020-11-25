財政部關務署表示，有鑑於全球新冠肺炎疫情二度爆發，各國對酒精原料需求未減，導致國際價格仍有上漲趨勢，短期內我國生產藥用酒精業者成本壓力難以舒緩，因此行政院核定明年2月26日以前仍機動調降藥用酒精原料關稅稅率，由原先20％減半為10％。

我國自今年2月27日起因應疫情，針對酒精原料啟動機動調降關稅機制，每次為三個月，業者只要能取得衛福部核發的證明文件即可申請進口酒精原料關稅減半，而行政院已三度延長調降酒精原料關稅期限，截至明年2月26日等於是機動降稅滿周年。

(工商 )