酒精原料關稅 繼續維持減半優惠 17:002020/11/25 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫酒精示意圖。圖／林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署表示，有鑑於全球新冠肺炎疫情二度爆發，各國對酒精原料需求未減，導致國際價格仍有上漲趨勢，短期內我國生產藥用酒精業者成本壓力難以舒緩，因此行政院核定明年2月26日以前仍機動調降藥用酒精原料關稅稅率，由原先20％減半為10％。 我國自今年2月27日起因應疫情，針對酒精原料啟動機動調降關稅機制，每次為三個月，業者只要能取得衛福部核發的證明文件即可申請進口酒精原料關稅減半，而行政院已三度延長調降酒精原料關稅期限，截至明年2月26日等於是機動降稅滿周年。 (工商 ) #關稅 #原料 #減半 #酒精 #我國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋凱撒年菜外帶限量開賣 早鳥優惠享8折 16:102020/11/25 生活 耶誕特快車 台北喜來登搶推住房餐飲優惠 18:182020/11/25 財經 秋鬥見盛況 游盈隆：蔡英文繼續惹民怨 2024韓國瑜將再起 13:122020/11/25 政治 美國安顧問訪越 籲對抗陸霸凌 04:102020/11/24 焦點要聞 SIENNA大改款 和泰早鳥優惠下殺逾25萬搶市 10:542020/11/25 財經 合庫金庫幣 回饋優惠多 04:102020/11/25 全球財經 陸市場回溫 新麥Q4維持高毛利 04:102020/11/25 證券．權證 RCEP衝擊面面觀系列二－妥善因應全球供應鏈重組 突破RCEP困境 04:102020/11/24 專題周報 北京大學國際關係學院教授王勇︰華府新團隊 有助改善台海等問題 04:102020/11/25 產業特刊 狂祭千萬優惠 街口購物節來了 17:582020/11/25 財經 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 去全聯僅花56元買吐司、火龍果 幸運兒喜獲發票千萬大獎 - 財經 劍指特斯拉？ 華為使出殺手鐧 再建言下場曝光 - 要聞 高雄萬豪年底開業 房價戰開打 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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