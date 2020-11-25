人氣網紅米砂因拍攝許多暢聊私密話題的影片，也經常分享清涼美照，又因為和孫鵬兒子孫安佐發生「墮胎事件」，受到關注；不久前米砂才宣布進軍AV界，日前上陶晶瑩的《陶口秀》更表示想當AV導演，提出AV女優選角必備條件，不少網友都大讚「真的老司機」。

日前網紅米砂和陳香菱一起上《陶口秀》，28歲的米砂原本只是在YouTube聊大尺度話題，沒想到今年宣布「進軍AV界」，還舉辦男優、女優徵選，陶晶瑩不免好奇米砂對選角有哪些要求；米砂表示自己夢想是當AV導演，她覺得女優表情很重要，儘管大多數觀眾知道AV是演出來的，「翻白眼我覺得是滿重要的，要如何翻得性感，不要像嚇到那種」。

而陶晶瑩問到陳香菱的理想型對象，她表示喜歡成熟型男子，更希望是能夠讓自己崇拜的那種，不過，她自己也補充另一條件，「不要花到我的錢就好」，因為她曾被三任男友騙走7位數存款；陶晶瑩聽完很震驚，忍不住嘆「妳們這種妹就是很容易被騙啦」。

人氣網紅米砂因拍攝許多暢聊私密話題的影片，也經常分享清涼美照，又因為和孫鵬兒子孫安佐發生「墮胎事件」，受到關注。(圖/ 摘自米砂IG)

有不少網友看完紛紛表示，「米砂真的老濕姬（米砂自稱，老司機諧音）」、「香菱被騙到7位數太誇張，給她7位數還差不多」、「想看米砂拍的AV」、「還缺男優嗎？」、「其實她們滿有自己想法的啦」。

(中時新聞網)