韓國女星IU以歌手身分出道，隨著曝光度上升，人們發現IU根本演藝圈一大寶藏，不僅能夠創作，甚至跨足戲劇圈也展現深刻演技，出演真人秀又展現溫暖可愛的個性，堪稱全方位藝人，而IU寵粉出名，日前宣布將推出寫真年曆《2021 SEASON GREETING》，最新形象照出爐，IU穿上飄逸禮服大秀肌膚，讓粉絲看了驚嘆她渾身都是女神光芒。

IU除了持續耕耘歌唱事業外，近年在戲劇領域更是有著讓人驚艷的表現，例如《步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等劇，都創下高收視率，紅到海外各國，如今的IU已不只是「國民妹妹」，而是全民女神。

IU將推出寫真年曆，首張形象照美到發光。(取材自dlwlrma IG)

自從日前IU公開將推出寫真年曆後，像是察覺粉絲等不及的心意一般，IU連日釋出滿滿花絮照，禮服一件比一件漂亮，平口低胸洋裝小露性感，大紅波浪禮服鮮嫩嬌俏，足見IU與團隊用心寵粉的程度，每每讓人為之驚艷。

終於，寫真年曆第一張形象照出爐，IU換上橘粉色桃心領蓬紗禮服，側躺在層疊的裙子上，胸口開深V設計，露出纖細手臂與完美鎖骨，加上招牌牛奶肌，讓她整個人猶如沐浴在光芒之中，被讚實在是美翻天，好期待成品。

(中時新聞網)