民進黨台北市議員王世堅頻槓上行政院長蘇貞昌，遭同黨桃園市議員王浩宇指為「中共同路人」，民眾黨員何景榮日前也到宜蘭地檢署告發王世堅渉及反滲透法，前綠委李俊毅也分析，民進黨有派系打手企圖剷除異己。對此，宅神朱學恒表示，民進黨內鬥果然名不虛傳，並為王世堅遭抹紅抱屈。

王浩宇日前指責王世堅「幫中共挑撥蔡英文與蘇貞昌關係」，引發軒然大波，王世堅則回嗆「太監講的話你要聽嗎？」直批王浩宇汙辱人，同時，他對自己被何景榮告發涉《反滲透法》一事感到莫名其妙，並要對方別濫用司法資源。

朱學恒今(25日)在臉書上發文，為美國環保部長惠勒突然取消訪台行程感到憂心，但他話鋒一轉，為無故遭抹紅的王世堅抱屈，朱學恒指出，民進黨沒有像樣的對手時，就會開始內鬥，排除異己，果然名不虛傳，連王世堅都被屁孩鬥成中共同路人，他那麼反共,那麼獨,也被抹黑，「啊這樣對嗎」

網友們也留言回應，「只要進步價值黨中央需要，誰都可以是中共同路人」、「中共同路人的定義下修無底線」、「王浩宇說屁話又不是一天兩天了，他說實話才會嚇到人」、「請中歷區的居民記得110年1月16日記得去投票，要7萬9千同意票才能罷免不分區議員」。

(中時新聞網)