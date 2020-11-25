詐騙新手法出現！桃園市38歲蕭姓、33歲江姓男子及34歲林姓女子8月起冒充是銀行信用卡持卡人，撥打電話到銀行，以持卡人資料騙取客服信任，更改電子信箱、手機號碼後，再綁定電子支付，藉此盜刷近200萬元，檢方24日搜索逮人，聲押蕭、江獲准。

檢方調查，38歲蕭姓、33歲江姓男子及林姓女子發現銀行客服有隙可趁，盜取信用卡持卡人個資後，假裝是持卡人，撥打電話給客服，並稱要修改電子信箱、手機號碼，客服逐一比對個資後不疑有他。

接著3人再把盜取的信用卡號拿去綁定APPLE PAY、 GOOGLE PAY 、TAIWAN PAY等電子支付，銀行端把驗證碼寄到更改後的信箱、手機號碼後，3人順利綁定成功，並盜刷財物，檢方調查，3人盜刷範圍從超商到手機行、知名購物中心、遊戲點數都有，初步清查詐取金額近200萬，被害人共有14位、2間銀行受害。

桃檢指揮中壢警分局偵辦，24日發動搜索並帶回3人偵訊，蕭、江聲押獲准，林女則以5萬元交保。檢方呼籲，持有他人個資者，須遵守個資法規定，另外金融機構也要加強訓練、提高警覺。

(中時 )