台灣證券交易所表示，今年新開戶人數大增，其中社會新鮮人或小資族，甚至是大學生更因推出了定期定額投資與零股交易方式而參與股市投資，成為股市新鮮人。有鑑於年輕族群投入股市，為加強其對投資上市交易商品風險意識，證交所於「投資人知識網」新增「商品風險」查詢網頁，提醒投資人相關證券商品風險。

證交所指出，「投資人知識網」的「商品風險」查詢網頁，介紹多種商品風險，例如投資TDR有折溢價等風險、ETF有匯率或下市等風險、ETN有發行證券商信用等風險、權證有時間價值日趨減少等風險，一般股票亦有變更交易風險，提醒投資人應注意評估控管各種商品之風險性。

證交所表示，「投資人知識網」於102年正式上線營運至今，由於內容淺顯豐富，操作簡易，主題切合大眾需求，已成為證券界代表性的知識學習平台，由於長期運用多元方式積極推廣，經營多年有成，目前瀏覽量達103萬人次，會員人數近2.6萬名，並整合證券相關單位的訊息成為指標性教育平台。

(時報資訊)