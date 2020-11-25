POS廠虹堡(5258)今（25）日應邀參與證交所「雲端暨資通訊」主題式業績發表會，由於新冠肺炎疫情影響出貨進度，加上比較基期較高，公司預期2020年第四季營收將遜於去年同期，但明年首季則可優於去年同期，並看好歐洲及北美將持續擔當營運成長主動能。

虹堡董事長辛華熙指出，歐美地區未來POS的換機潮需求仍可期，但疫情使需求何時顯現難以預測。不過，虹堡已大致完成全球通路布局，預期只待疫情結束後即可進入收割期，屆時將帶動營運大幅成長。

虹堡前三季合併營收26.14億元、年增11.98％，改寫同期新高。毛利率26.4％、營益率5.62％，較去年同期轉盈、登近4年同期高點。配合業外收益年增近4.17倍，歸屬母公司稅後淨利1.34億元、每股盈餘1.51元，較去年同期大幅轉盈、登近4年同期高點。

虹堡財務長林書良指出，北亞、歐洲、北美3大市場為今年營運主要成長市場，營收分別年增49％、74％及54％。同時，公司針對先前逾期繳款的北美客戶預先提列呆帳因應，隨著該客戶營運好轉、相關帳款已陸續回收，相關回沖收益亦挹注本業獲利表現。

營運策略方面，虹堡持續布建全球通路，規畫以英國為主擴展北歐市場，除了成立英國及約旦子公司外，10月宣布取得歐洲零售點電子轉帳系統（EFTPOS）解決方案供應商Spire Payments營業資產及相關業務，成功取得國際級客戶。

虹堡總經理林鴻鈞表示，公司透過成立海外子公司及併購Spire Payments，致力提升服務品質，強化與既有合作夥伴的連結。為因應全球支付市場快速發展，公司將聚焦開發軟硬體整合的高階智慧支付解決方案，搶攻市場商機、並提高歐洲毛利率表現。

虹堡10月自結合併營收3.01億元，月減8.53％、年減12.91％，仍創同期次高。累計前10月合併營收29.01億元、年增8.62％，續創同期新高。林鴻鈞坦言，雖然營運與同業相比仍有一定程度斬獲，但疫情致使產品出貨遞延，使成長幅度低於原先預期。

虹堡董事長辛華熙表示，疫情對產業需求未來衝擊程度仍難評估。由於去年第四季因東北亞銷售暢旺墊高比較基期，且今年出貨進度受到疫情影響，預期第四季營收將較去年同期衰退，希望11、12月營收年減幅至少能控制在與10月相當水準。

不過，由於訂單僅為遞延而非取消，虹堡認為未來營運仍具可觀成長空間。董事長辛華熙表示，未來仍看好歐洲及北美成長動能，日本亦會持續成長，但因基期已高、成長幅度將低於歐洲及北美。南美則須待疫情過去，預期明年下半年會有較大布局。

(時報資訊)