針對蔡英文總統拒絕與國民黨主席江啟臣辯論萊豬進口議題，前總統馬英九辦公室表示，開放萊豬進口是蔡總統乾綱獨斷，引發社會巨大爭議，蔡總統有責任透過辯論向全國人民釋疑，卻又以時空環境不同為由逃避辯論，把問題甩鍋出去，這種不負責的態度，再次證明蔡總統只會製造問題，沒有能力解決問題。

馬辦指出，當年民進黨主席蔡英文曾說，「ECFA確已成為社會討論的重大議題，做為負責任的政黨，朝野兩黨負責人終須進行一場辯論」、「相信辯論過程能使社會聚焦這個議題，如此將使相關資訊更透明、公開」；馬前總統當時欣然接受辯論，也確實讓真理越辯越明。如今5萬民眾走上街頭反對，開放萊豬進口已成為社會重大議題，蔡總統卻說現在的情況跟過去不一樣，還把辯論視為政治操作，拒絕在野黨的要求。

馬辦質疑，到底現在的情況與過去有什麼不一樣？現在的民意就可以遭到漠視嗎？現在的政府就可以不受民意監督嗎？蔡總統以空話及雙重標準閃避問題，與過去不一樣的，大概是蔡總統自己。

馬辦表示，蔡總統拒絕辯論，要江啟臣主席到立法院去質詢萊豬議題，但開放萊豬進口是蔡總統一手拍板決定，事前既未通知國會，也有沒有跟行政部門商量，為什麼面對在野黨要求辯論，蔡總統就把問題甩鍋出去，要具立委身分的江主席去國會質詢行政部門，難道國民黨派一位不具立委身分的人出馬，蔡總統就會同意辯論嗎？

馬辦指出，既然真正做決策的人是蔡總統，就該由蔡總統出面，透過辯論向全國人民說清楚，為何堅持這個六成民眾反對的政策，犧牲國人健康又能從美國換來什麼好處？蔡總統參加辯論合乎民主憲政；迴避辯論，讓人感覺她違反主流民意，心虛怯戰，也不符合我國總統對全民負責的憲法精神。

馬辦提醒蔡總統，不要忘記自己曾說過的話，「人民需要解決問題而不是製造問題的政府，人民需要凝聚共識而不是撕裂社會的政府」。開放萊豬進口是蔡總統自己製造的問題，就應該自己出來面對。11個月以前，817萬人選擇蔡總統領導國家，現在是蔡總統向他們負責交代的時候了。

(中時 )