◎直接找藥廠買！台灣取得新冠疫苗1500萬劑

衛福部長陳時中今天證實，我國日前已向國際疫苗廠支付一部分的訂金，目標是要取得一千萬劑的新冠疫苗。若再加上先前向COVAX採購的疫苗，目前至少有接近一千五百萬劑的疫苗掌握在手中，不過何時能夠取得疫苗，陳時中不願多談，強調一切都在談判中。

◎彰化學生打完疫苗集體不適 指揮中心曝原因

彰化達德商工有學生在接種賽諾菲流感疫苗後，出現12人集體不適的狀況，目前尚有4人住院觀察中。中央流行疫情指揮中心表示，彰化的情況比較傾向校園暈針的表現，可能是環境、接種者的緊張情緒造成，目前衛生局已經通報，稍後也會申請預防接種受害救濟。

◎開放美豬美牛 總統：不是要求國人一定要食用

蔡英文總統今出席民進黨中常會前，對於近日國內外情勢發表談話，其中有關進口美豬美牛政策，總統表示，她要向大家再強調一次，台灣是一個自由市場，美牛美豬的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用。

◎快來對獎！9、10月統一發票千萬獎號42024723

今年9、10月統一發票中獎號碼今日開出，千萬特別獎號為42024723，可獲獎金1000萬元。中獎者12月6日起可至4大超商、全聯、美廉社及其他指定金融機構領獎，期限至明日年3月5日止。

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(中時新聞網)