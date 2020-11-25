擁有逾 80 萬用戶的 GoShare 移動共享服務，展現獨家創意，在年末感恩季與用戶分享「有 Go 感 Share」四大感恩厚禮，誠意滿滿的多重回饋一次送上，用實力寵粉！同時，GoShare 再次聯手台新銀行 Richart，首度結合 GoShare App 的「騎士挑戰」遊戲環節與換電獎勵，再搭配社群打卡瘋傳的 GoShare 專屬限量開廂禮、Richart 指定任務，將日常移動與金融服務玩出跨界新體驗。

GoShare 於感恩節當周祭出大禮，包含「Fun 心 Share 禮」：截至 2020/11/29，挑戰 15 秒念完「GoShare Share 謝繞口令」，並上傳至個人 IG 公開帳號之限時動態，同時標記 @goshare.official、一位好友和指定 Hashtag #GoShare 請你看電影一整月，即有機會獲得（1) 台北威秀電影票兌換券 30 張，僅限一人獨得； （2) $1,126 元騎乘金優惠券一張，共抽出十名。「同心 Share 禮」則是2020/11/26 至 2020/11/29，只要至 GoShare 臉書官方粉絲團之指定活動貼文參加留言活動並 Tag 一位好友，2 人均有機會獲得 24 小時騎乘券一張。

「暖心 Share 禮」則是 2020/11/29每天至 GoShare Select - Top 25 Urban Dining 任一精選人氣餐廳大啖溫暖饗食，並使用 GoShare SCAN & PAY 結帳功能成功支付用餐金額，每天均可獲得 $100 元騎乘金優惠券一張。「「交心 Share 禮」截至 2020/11/29，於 GoShare App 完成「交心 Share 禮」系列換電挑戰，最高獨享總價值 $2,000 元騎乘金優惠券。

GoShare 再次聯手台新銀行 Richart，首度結合 GoShare App 備受好評的「騎士挑戰」遊戲環節與換電獎勵，還有限量開廂禮及指定任務。（ GoShare提供／黃慧雯台北傳真）

即日起，GoShare 與 Richart 攜手送上換電回饋與貼心開廂驚喜，使用台新 Richart 卡輕鬆騎乘 GoShare，並完成 Richart 指定任務，更享額外好康。2020/11/25 ~ 2020/12/31，每日 19:30 至隔日早上 10:00 於 GoShare App 內完成「Richart 換電挑戰」，依照說明完成換電三次，即可獲得價值 $50 元騎乘金優惠券 1 張。每位用戶每天活動期間限完成一次該項挑戰，並領取一次獎勵。於挑戰中，使用台新銀行 Richart @GoGo 信用卡或 FlyGo 信用卡支付任一趟有效騎乘費用，加碼再送總價值 $100 元 GoShare 騎乘金優惠券。

2020/11/25 起，騎乘 「GoShare 隨借隨還」服務車款，開廂即有機會獲得 Richart 限定質感保溫瓶，限量發放 1,000 份，領完為止。2020/11/25 ~ 2020/12/31，GoShare 用戶透過「專屬連結」登錄，或於開戶申請流程中的專屬代碼欄位輸入「goshare」，完成開立台新銀行 Richart 存款帳戶，並首次登入 Richart App，即獲總價值 $100 元 GoShare 騎乘金優惠券好禮。活動期間內，進行上述步驟後再成功使用 Richart App 完成一筆 (含) 以上換匯，即可加碼抽總價值 $1,000 元 GoShare 騎乘金優惠券。

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