「（火旁）龍元宵樂」結合紀念悠遊卡，提升收藏價值，苗栗市公所規畫（火旁）龍之夜會場打卡限量索取。（何冠嫻攝）

「（火旁）龍元宵樂」作為2021苗栗（火旁）龍活動主視覺，為傳統文化增添藝術元素。（何冠嫻攝）

苗栗（火旁）龍是客庄12大節慶，今年首度獲得知名畫家丘璦珍授權「（火旁）龍元宵樂」畫作，提供2021苗栗（火旁）龍使用，將作為活動主視覺，並且結合紀念悠遊卡提供民眾收藏。

苗栗（火旁）龍融合糊龍工藝美學、舞龍演出套路，集合竹編、彩繪、燈光、舞蹈元素，再加上客家人以鞭炮炸祥龍，祈求來年越（火旁）越旺的傳說故事，讓苗栗（火旁）龍的傳承與精采，在四大元宵節慶中獨占鰲頭。

今年公所獲得丘璦珍授權畫作，為明年（火旁）龍節慶畫龍點睛。丘璦珍創作作品，將內心感觸躍然紙上，她表示，自己從小喜歡在田裡玩耍，寒暑假都會到外婆家，與表弟、表妹騎腳踏車、在田埂路上奔跑等記憶在心中萌芽，創作出阿婆洗衣、打板仔、客家節慶、節氣與農耕等苗栗系列創作，她對這次授權作品感到與有榮焉，希望能與民眾展開一場節慶藝文的對話。

苗栗市長邱鎮軍表示，「（火旁）龍元宵樂」畫作讓2021苗栗（火旁）龍的設計充滿濃濃藝術元素，並將結合紀念悠遊卡，限量發行提供民眾收藏，更為傳統節慶的（火旁）龍文化增添藝術價值與意義。

(中時 )