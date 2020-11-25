新莊中港大排美化有成，但高灘處考量公廁不足，在中港大排自力廣場前設置公廁，卻引起地方到場掛布條抗議，上月初開始動工時，警方還派員到場維持秩序，避免雙方發生衝突，今（25）日12點進行完工點交，前往運動的民眾表示，「公園有廁所真得很方便，不用再到處借廁所了」。

高灘處表示，上月6日動工，經接水接電作業完成後，於今日開放供民眾使用，總經費近160萬，新增廁所將大幅改善附近民眾及遊客上廁所不方便的情形，也希望大家能愛惜使用，讓後續使用的民眾能有一個潔淨的如廁空間。

廁所除了使用污水納入專用管，直接銜接市區地下污水管線，確保無異味，而每日也派清潔人員由上午7時至下午10時間每2小時定時清潔，以維持如廁清潔，另設置保全人員24小時巡查及通報機制並配合警方不定時巡查，避免閒雜人等逗留，並加裝監視器，避免民眾隨意棄置家用垃圾，影響周邊環境衛生。

當初持反對意見的里長柯蔡阿菜表示，並非反對興蓋廁所，只是位置選擇有問題，在廣場門口興建廁所很破壞環境美觀，而且附近住戶眾多，異味恐會影響住戶，10年前大排完工後附近設施也缺乏管理維護，只能靠里民自力救濟，擔心又回到之前的情況，才會反對興蓋廁所。而如今廁所已完工使用，她無奈表示，「只能接受，繼續再觀察看看。」

李俊淇／新北報導

新莊中港大排美化有成，但高灘處考量公廁不足，在中港大排自力廣場前設置公廁，卻引起地方到場掛布條抗議，上月初開始動工時，警方還派員到場維持秩序，避免雙方發生衝突，今（25）日12點進行完工點交，前往運動的民眾表示，「公園有廁所真得很方便，不用再到處借廁所了」。

高灘處表示，上月6日動工，經接水接電作業完成後，於今日開放供民眾使用，總經費近160萬，新增廁所將大幅改善附近民眾及遊客上廁所不方便的情形，也希望大家能愛惜使用，讓後續使用的民眾能有一個潔淨的如廁空間。

廁所除了使用污水納入專用管，直接銜接市區地下污水管線，確保無異味，而每日也派清潔人員由上午7時至下午10時間每2小時定時清潔，以維持如廁清潔，另設置保全人員24小時巡查及通報機制並配合警方不定時巡查，避免閒雜人等逗留，並加裝監視器，避免民眾隨意棄置家用垃圾，影響周邊環境衛生。

當初持反對意見的里長柯蔡阿菜表示，並非反對興蓋廁所，只是位置選擇有問題，在廣場門口興建廁所很破壞環境美觀，而且附近住戶眾多，異味恐會影響住戶，10年前大排完工後附近設施也缺乏管理維護，只能靠里民自力救濟，擔心又回到之前的情況，才會反對興蓋廁所。而如今廁所已完工使用，她無奈表示，「只能接受，繼續再觀察看看。」

(中時 )