經過民間草根運動組織長達4年的努力，蘇格蘭議會24日晚間，無異議以全票通過全世界首創的《生理期用品（免費供應）（蘇格蘭）法》（The Period Products (Free Provision) (Scotland) Act），蘇格蘭將寫下全球新猷，免費供應女性生理期用品。

明年新法上路後，蘇格蘭各級地方政府，公家單位和學校，依法必須有義務，免費提供所有需要的女性生理期用品。

這項立法由蘇格蘭工黨議員藍儂（Monica Lennon）推動，她告訴英國《衛報》，「這是蘇格蘭光榮的一天。」她強調，這對所有碰上生理期的女性和女孩關係重大，過去人們不會公開討論月事，但現在風氣已截然不同，「議員們很開心能夠成為推動法案的一部分」。

此法實施後，將可大幅降低「生理期貧困」（period poverty），也就是連每個月購買生理期產品都無力負擔的困境。

公益團體表示，新冠疫情加劇生理期貧困的嚴重性。今年稍早，蘇格蘭的政治性草根團體「婦女獨立」（Women for Independence） 指出，每5名女性中，就有1人經歷過生理期貧困，為了家用考量，她們可能被迫犧牲自己，導致自身私密清潔衛生遭遇極大衝擊。據統計，平均每名女性一個月要花費13英鎊（約台幣513元）購買生理期用品，在月事結束前，累計必須耗上幾千英鎊。

(中時 )