原本預計將於12月訪台的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler），遭到國內輿論批評浪費公帑後，已經決定取消訪台行程。對此，前高雄市新聞局長王淺秋今在臉書寫下，其實台灣應該大大鬆一口氣，「更何況人家拜登新團隊就位，又何苦繼續押寶抱大腿！？」

王淺秋在臉書寫下，畢竟官員在看守期來台灣，本來就不可能作成有延續效力的協議，平民老百姓反而要擔心檯面下會不會又有什麼文章？她也直言，「更何況人家拜登新團隊就位，又何苦繼續押寶抱大腿！？」、「外行看熱鬧內行看門道」。

針對美官員取消訪台一事，外交部長吳釗燮25日上午受訪表示，已經從美方接到通知，就是因為行程改變因素，惠勒在年底無法到台灣來，感到惋惜，但台美之間的交流不論在哪個層面或哪一個議題，交流都非常頻繁，接下來繼續就國際環保合作和美政府繼續來合作，不會停下來。

另外，民眾黨立委張其祿則是認為，就算惠勒如期訪台，就實質面看來，未來美國新政府上台後，相關政策延續性低，不來，對我方沒什麼損失。

(中時新聞網)