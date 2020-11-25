苗栗醫院北苗栗市場日照中心感恩節火雞上桌，院長李明輝和長者共同分送火雞肉給大家嚐鮮。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

衛福部苗栗醫院附設北苗市場日照中心歡慶感恩節，規畫「綿延不斷的愛」活動，協助長者們製作感恩卡片，及錄製個人影音傳給家人，讓家屬驚喜之餘也備感溫馨，並也準備感恩節烤火雞、南瓜餡餅、奶油洋葱、馬鈴薯泥等美食，讓長者們在異國情調的五感饗宴中開心嚐鮮。

衛福部苗栗醫院院長李明輝表示，藉由歡慶節日帶來快樂的氛圍，能豐富長者生活色彩與愉悅的心情，因此，苗醫附設北苗市場日照中心同仁用心籌畫各項節日慶祝活動，繼上個月「重陽敬老－愛要大聲說出來」活動，本月特別舉辦「感恩節－綿延不絕的愛」，延續愛的活動，相當有意義。

護理師黃雅祺表示，24日感恩節「綿延不絕的愛」慶祝活動，在富有愛心和熱忱的同仁們，細心、耐心地協助長者們，一筆一畫寫出自己對家人的關懷字句與愛，針對部分無法書寫的長者，則運用剪貼和畫畫的方式完成卡片。另於工作人員引導下，協助每位長者口述卡片內容並錄製成個人影音，這些影音皆在活動當日用LINE社群傳給家屬，讓家屬備感驚喜與溫馨。

李明輝指出，感恩節不只是表達感謝，也包含了給予，父母、配偶給予孩子、配偶綿延不絕的愛，且仁慈地對待、寬恕對方的缺點與錯誤等意涵，期待透過感恩節活動，讓大家更有愛心和包容心，也擁有身、心、靈均衡的健康、喜樂和幸福。

(中時 )